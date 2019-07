"Estas ferramentas reúnem informação enviada pelo seu dispositivo ou pelo nosso serviço, incluindo as páginas web que visita, add-ons, e outra informação que nos ajude a melhorar o serviço", ou seja, recolhe os sites por onde navega. "Reunimos e usamos esta informação analítica juntamente com informação analítica de outros utilizadores, para que não possa ser usada para identificar qualquer utilizador individual em particular", lê-se.



"Quando utiliza o nosso serviço, os nossos servidores registam automaticamente determinadas informações do arquivo de registo, incluindo o seu pedido da Web, endereço IP, tipo de navegador, páginas de referência/saída e URLs, número de cliques e a forma como interage com os links no serviço, nomes de domínio, páginas de entrada, páginas visualizadas e outras informações. Também podemos reunir informações semelhantes de emails enviados para os nossos utilizadores", é indicado. E o utilizador, ao indicar que aceita a política de privacidade sem ler os detalhes, sujeita-se à recolha destes dados.



Em 2017, quando a app fez sucesso pela primeira vez, um especialista australiano aconselhou que não se usasse a FaceApp. "Pedem mais direitos do que necessitam para oferecer o serviço, podem remover os dados de qualquer regime de proteção legal, partilhá-los com quase todos, e ficar com eles para sempre", avisou David Vaile, da Fundação da Privacidade da Austrália.

A FaceApp tornou-se a aplicação mais descarregada na App Store (para iOS, da Apple) e no Google Play. De forma gratuita, permite aplicar vários filtros sobre o retrato de uma pessoa e um deles mostra-a quando for mais velha. Mas serão as previsões da FaceApp próximas da realidade? Para descobrir, fizemos o teste com alguns políticos. Marcelo Rebelo de Sousa António Costa ou Rui Rio foram alguns dos escolhidos.Ao longo dos últimos dias, a app tem sido experimentada por celebridades e várias pessoas nas redes sociais. Sendo gratuita, será o seu uso inócuo? Talvez não: segundo a política de privacidade, a FaceApp - detida pela Wireless Lab, sediada na Rússia - recolhe dados dos seus utilizadores e guarda-os numa base de dados.