Não há dúvida do sucesso da nova aplicação FaceApp que tem vindo a invadir as redes sociais tornando-se viral, é o êxito do momento. Mas sabemos o que acontece com as fotografias que usamos ou com os nossos dados após recorrer à aplicação?

O alerta foi dado por especialistas que detetaram riscos relativamente à recolha de dados dos usuários. Segundo estes, a política de segurança e privacidade é muito vaga, não deixando claro aquilo que acontece aos dados fornecidos pelos utilizadores.