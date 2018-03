2) Avisar as pessoas sobre a utilização abusiva de dados



A rede social garante que vai dizer aos seus utilizadores quais os dados que foram acedidos pela Cambrigde Analytica. FOi ainda informado que se o Facebook remover uma app da plataforma por utilização abusiva de dados pessoais, vai avisar os utilizadores.



3) Desligar o acesso de aplicações que não estão a ser usadas



Se um utilizador deixar de usar uma aplicação com o seu login do Facebook durante mais de três meses, a a aplicação vai deixar de ter acesso à sua informação de forma automática.







4) Limitar a informação conseguida



Foi também anunciado por Zuckerberg que a quantidade de dados a que as aplicações terão acesso vai ser reduzida. Numa próxima versão a aplicação apenas vai ter acesso ao nome, fotografia de perfil e endereço de e-mail, não podendo aceder a amigos e outras actividades. Para uma app poder aceder a esses, o Facebook terá de conceder a autorização para tal.



5) Pedir aos utilizadores para terem atenção às aplicações



A alteração estará para o próximo mês, mas até lá, Mark Zuckerberg pede aos utilizadores do Facebook que vigiem as apps que acedem aos seus dados. Daqui a um mês, uma nova ferramenta vai permitir aceder mais facilmente a essa informação. Até agora, essa ferramenta está apenas presente nas Definições, meio escondida.



6) Premiar os que encontrem falhas



Quem encontrar aplicações que utilizam, de forma incorrecta, dados de utilizadores, vai passar a receber uma remuneração, anunciou ainda Zuckerberg.

Quatro dias depois de ter surgido o escândalo sobre o Cambrigde Analytica, o fundador da rede social Facebook veio a público pela primeira vez e admitiu que a rede social tinha já cometido alguns erros e anunciou uma série de medidas que serão adoptadas após a polémica. A casa roubada, trancas à porta, já diz o adágio popular.Ao todo serão seis as alterações feitas à rede social:Mark Zuckerberg anunciou que o Facebook vai "investigar todas as aplicações que tiveram acesso a uma grande quantidade de dados" até 2014, ano em que foram alterados os estatutos da empresa. Mas antes de novas alterações será feita uma "auditoria completa" a todas as aplicações com "actividade suspeita".