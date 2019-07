A aplicação veio e tomou o mundo de uma só vez. O FaceApp, um sistema que utiliza filtros artificiais para mudar o aspeto das pessoas, a sua idade e o seu género em poucos segundos, com milhares de fotografias a inundarem a rede, foi usada por anónimos, famosos e partilhada ao máximo nas redes sociais. No entanto, pouco se conhece sobre o seu criador, um russo multimilionário chamado Yaroslav Goncharov, que deu uma entrevista à revista Spletik onde falou pela primeira vez sobre a sua vida pessoal.

Sabe-se que trabalhou na Microsoft e que foi cofundador da Yandex, a maior empresa de tecnologia da Rússia, especializada em produtos e serviços da Internet, que foi vendida ao Google do seu país por 38 milhões de dólares.

O software foi fundado por Goncharov, engenheiro de 40 anos, em 2014. Nasceu em Sosnovy Bor (Leningrado) e atualmente vive em São Petersburgo. O seu tio, um dos primeiros trabalhadores da empresa Oracle, e o seu pai, a pessoa que lhe deu o seu primeiro computador, foram os seus principais apoios. "De alguma maneira, tive sorte: no meu tempo não havia tantos jogos de computador e não havia muito para ver na televisão, pelo que passava o meu tempo a ler e a programar. Agora vejo jovens com talento, o que dificulta a sua vida já que quando há 20 jogos no iPad é mais difícil ter vontade de programar", afirmou o russo na entrevista.





Questões sobre a proteção de dados

A aplicação vinha com um desafio: tirar uma selfie, usar os filtros e publicar os resultados nas redes sociais. Não demorou muito até pessoas se questionarem sobre problemas de privacidade.

Vários utilizadores na Internet queixaram-se que a aplicação guardava as fotografias dos participantes e que acedia a toda a galeria do dispositivo móvel. A preocupação levou o senador norte-americano Chuck Schumer a solicitar ao FBI uma investigação sobre a app.

Goncharov garantiu que a aplicação usava uma política de privacidade atualizada e que a companhia elimina as fotografias passadas 48 horas, pedindo aos servidores da Google e Amazon que apaguem os dados dos utilizadores.

Em entrevista à revista Forbes, o criador negou revelar o número de clientes que pagam pela versão premium, relatando apenas que quem descarrega esta versão é apenas 1% dos clientes, o que se supõe que seriam mais de 100 milhões de utilizadores que pagam quatro dólares por mês à companhia e que representam ganhos de pelo menos quatro milhões por ano.