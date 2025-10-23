Sábado – Pense por si

Portugal

Lei da Nacionalidade volta a ser adiada

Diogo Barreto
Diogo Barreto 16:42
As mais lidas

A votação foi adiada pela terceira vez. Desta vez a pedido do PSD.

A votação da lei da nacionalidade foi adiada pela segunda vez esta quinta-feira, avança o jornal .  

Assembleia da República debate lei da nacionalidade, adiada a pedido do PSD
Assembleia da República debate lei da nacionalidade, adiada a pedido do PSD LUSA

Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, pediu que a comissão fosse adiada para amanhã de manhã, depois de os trabalhos terem sido suspensos logo de início.

A semana passada o PS pediu o adiamento  para analisar a proposta inicial (PSD e CDS), que havia sido entregue pouco tempo antes na qual os partidos do Governo propõem uma sanção acessória de perda de nacionalidade caso o estrangeiro naturalizado cometa um crime grave até dez anos após a obtenção da cidadania, mas o Chega pede agora que esse prazo seja aumentado para 20.

Entretanto, PS, IL e Livre apresentaram alternativas e o Chega entregou também novos documentos na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Além disso, também o PSD e CDS alteraram a proposta inicial.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Votação Parlamento Crime lei e justiça Partido Social Democrata Hugo Soares
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Lei da Nacionalidade volta a ser adiada