Mesa Nacional do BE reúne-se domingo para debater autárquicas, presidenciais e OE

A Mesa Nacional do Bloco de Esquerda vai reunir-se no domingo para analisar os resultados das eleições autárquicas deste mês e debater as presidenciais de janeiro, bem como a proposta de Orçamento do Estado para 2026.



De acordo com fonte oficial do BE, a ordem de trabalhos do órgão máximo entre convenções inclui "fazer o balanço" das eleições autárquicas do passado dia 12, nas quais o partido liderado por Mariana Mortágua não conseguiu inverter a tendência descendente das últimas eleições.

Nas autárquicas deste mês, o BE passou de cinco vereadores e 94 deputados municipais para uma vereadora em Lisboa, eleita no âmbito da coligação que juntou bloquistas a PS, Livre e PAN, e um total de 17 deputados em câmaras e freguesias.

Este resultado surgiu já depois de nas legislativas de maio ter passado de cinco parlamentares para uma deputada única, a coordenadora nacional Mariana Mortágua.

A Mesa Nacional do BE vai ainda "analisar o contexto das eleições presidenciais num cenário de confirmação da maioria da direita em todo o país". O partido já aprovou numa reunião anterior o apoio a Catarina Martins, antiga coordenadora do BE, que avançou com uma candidatura a Belém.

À esquerda, além de Catarina Martins, já foram anunciadas candidaturas à Presidência da República de António José Seguro, apoiado pelo PS, António Filipe, pelo PCP e o deputado do Livre Jorge Pinto.

"Haverá ainda espaço para discussão sobre o Orçamento do Estado, o projeto do Governo de Luís Montenegro para o país e a resposta da esquerda", acrescenta a mesma fonte.

A Mesa Nacional vai reunir-se no domingo e as conclusões serão divulgadas ao final do dia em conferência de imprensa por Mariana Mortágua.

Os estatutos do BE estabelecem que a Mesa Nacional é o órgão máximo no período compreendido entre duas Convenções Nacionais "e compete-lhe dirigir, no âmbito nacional, o Movimento".