Aníbal Pinto: “Quando vi os emails do Rui Pinto com o Nélio disse: 'Estou fora. Isto é extorsão'”

Aníbal Pinto acusou a Polícia Judiciária e o Ministério Público de omitirem deliberadamente factos relevantes que o ilibarão do crime de tentativa de extorsão. No depoimento que começou a prestar ainda está manhã no Campus de Justiça, o antigo advogado do pirata informático fez questão de ler mensagens trocadas com Rui Pinto, emails e conversas telefónicas que foram gravadas e que não estavam juntas aos autos. Segundo o que disse em tribunal, todos esses elementos provarão a sua inocência.Depois de pela manhã ter começado por explicar como conheceu Rui Pinto - no âmbito do caso do desvio de mais de 300 mil dólares do Caledonian Bank - Aníbal Pinto tentou demonstrar em tribunal que teve sempre a preocupação de agir como um advogado, tendo do outro lado um colega, o que lhe daria garantias de que não cometeria qualquer ilegalidade.Foi no decurso desse depoimento que recordou que quando viu os emails trocados entre Rui Pinto e Nélio Lucas a sua reação foi imediata: "estou fora, isto é extorsão".Terá sido depois de ter dado conta desse facto a Rui Pinto que o pirata informático lhe disse que o objetivo seria celebrar um contrato de trabalho com a Doyen - que Aníbal Pinto garante que na altura nem sabia o que era.Perante a incredulidade da juíza, o advogado afirmou que na época não seguia futebol, nem tinha qualquer interesse no assunto, ao contrário do que acontece hoje: "Sou pago para isso e enquanto me pagarem até canto".O advogado tentou desmontar a acusação, lendo as mensagens em que se discutiu o meio de transporte em que Rui Pinto viria a Lisboa falar com o advogado Pedro Henriques, advogado de Nélio Lucas: "Se fosse para ir buscar um milhão de euros estava preocupado com um bilhete de avião? Ia a pé e com um saco", disse.Pelo contrário, afirmou-se "toureado, instigado e armadilhado por um colega advogado".Recordando o encontro que teve com Nélio Lucas e Pedro Henriques na estação de serviço da A5 em Oeiras, disse que foi lá para fazer um contrato de prestação de serviços e recusou, como diz a acusação, que fosse receber 300 mil euros de honorários e que Rui Pinto iria receber 25 mil euros por ano durante cinco anos. "Os 300 mil eram uma garantia de confidencialidade. Eles pagavam 300 mil, eu pegava 150 mil de IRC e o resto era para pagar ao cliente."Recordou que disse a Nélio Lucas que tinha conhecido o cliente anos antes no âmbito de um processo com um banco mas que tudo se tinha resolvido com um acordo. Depois afirmou que Nélio Lucas lhe disse que queria contratar o seu cliente - que na altura não se sabia quem era - para entrar nos servidores da Federação Portuguesa de Futebol.Para se defender, citou o relatório de vigilância da Polícia Judiciária, que tinha cinco inspetores no local, lamentando que os investigadores não tivessem colocado no relatório a conversa de 5 minutos que teve a sós com Nélio Lucas. "Ele disse-me: ‘Somos muito ricos, dou-te um milhão de euros se me disseres quem é o teu cliente’"."Respondi-lhe: 'Estás a falar com quem? Não me podes comprar. Se assinares um contrato ele vem cá pessoalmente assinar'".Após o encontro, Aníbal Pinto disse ter telefonado a Rui Pinto para lhe explicar o que sucedeu: "Vão-te contratar, pagam-te 25 mil euros/ano e querem um contrato que precisa de passar recibo. Se quiseres eu passo, mas tens de pagar os impostos". Depois acrescentou que Rui Pinto foi fazer o trabalho de casa e percebeu que na Hungria pagava menos impostos. Daí o e-mail que lhe enviou em que olivais também a possibilidade de receber através de uma offshore.Ao longo de toda a sessão, Aníbal Pinto defendeu-se dizendo que sempre achou o negócio estranho e que por isso sempre hesitou - mas nunca desistiu, como lhe fez notar a juíza que preside ao julgamento.Questionado sobre quanto ia ganhar com aquilo disse que seriam "2.500 euros, dos quais 1.250 iam para impostos, portanto 1.250 euros por um dia de trabalho".O advogado apresentou-se também como uma vítima, que só ali está para justificar o crime de extorsão e a manutenção de Rui Pinto em prisão preventiva.Segundo Aníbal Pinto, depois de Rui Pinto o ter informado de que o encontro com Nélio Lucas tinha sido uma armadilha da Judiciária aconselhou-o a desistir do que estava a fazer por escrito. "Disse-lhe: 'Tens de ter a consciência que podes estar a cometer um crime de extorsão. Envia um e-mail ao Nélio, com meu conhecimento, a dizer que foi um lapso e que não queres receber nada que isso resolve o crime de extorsão. Os acessos informáticos não, mas isso é menos gravoso'".O advogado garantiu ainda que, ao contrário do que diz o MP, nunca controlou Rui Pinto. "Falei com ele duas vezes. Se controlava... desisti das negociações e fiz tudo para evitar que ele cometesse um crime e consegui. Pelo que sei ele nunca mais tentou extorquir ninguém", disse. E frisou: "Nunca aderi nem apoiei nada do Rui Pinto. Todo o meu comportamento é legal e nunca violei a lei".A próxima sessão do julgamento está marcada para dia 15 de setembro. Aníbal Pinto irá continuar a ser ouvido, agora para responder as questões do Ministério Público e dos assistentes.