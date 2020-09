Orientações da DGS isolam 14 jovens em pavilhão de Gondomar

Pelo menos 17 jovens estão a cumprir isolamento na instituição Obra ABC, em Gondomar, após cumprirem férias com familiares ou figuras de referência.





Entre estes, de acordo com o Público , 14 jovens encontram-se num pavilhão, em camas espaçadas três metros entre si, em que cada um possui ainda uma secretária individual com um computador com Internet. Os outros três estão em quartos.O jornal refere que, no início da semana, chegaram a estar 22 jovens em isolamento na instituição, que acolhe rapazes com mais de 12 anos e tem, neste momento, 14 jovens isolados num pavilhão multiusos devido às orientações da DGS que prevê que crianças e jovens em perigo retirados às famílias tenham de entrar sozinhos nas casas de acolhimento e ficar em isolamento durante 14 dias.