Com mais de 50 referências na PSP e GNR por situações de importunação sexual, ameaças, um aliciamento a uma jovem de 13 anos, a Polícia Judiciária de Setúbal deteve, esta semana, um homem de 31 anos também suspeito de uma tentativa de violação junto à estação de comboios de Alhos Vedros. Presente a um juiz de instrução do Barreiro, o suspeito, considedo pela própria PJ como alguém com um "comportamento compulsivo", foi libertado, obrigado apenas a apresentaçõe periódicas na sua área de residência, Fronteira, concelho de Portalegre, e proibido de frequentar as zonas onde ocorreram os factosSegundo um comunicado da Polícia Judiciária, durante a investigação "apurou-se que nos dois últimos anos, através das redes sociais e por telefone, o autor procurou aliciar sexualmente uma menor, com 13 anos de idade e uma jovem de 22 anos que ameaçou de morte, havendo notícias de que tal comportamento se vem verificando, pelo menos desde 2012, de forma compulsiva e recorrente com muitas outras vítimas". Isto mesm, segundo apurou a SÁBADO, foi confirmado com as inúmeras referências da PSP e GNR que constam do processo.Tal comoportamento levou a que o Ministério Público tenha pedido a sua prisão preventiva, mas o juiz de instrução não aceitou. "No fundo, o que se fez foi empurrar o problema para outra comarca", comentou à SÁBADO fonte judicial, acrescentando que os casos vão continuar a surgir.Para argumentar com a necessidade de prender preventivamente o suspeito, a investigação alertou o juiz que, no passado, o homem já esteve internado compulsivamente, mas não lhe foi diagnosticada uma inimputabilidade. Aliás, de acordo com informações recolhidas, mesmo internado, o suspeito continuou através de um telemóvel a contactar com jovens através das redes sociais."Quando partia para a sugestão de contacto presencial e as jovens rejeitavam, ele começa com as ameaças, que se prolongavam durante muito tempo", adiantou a mesma fonte, revelando que a a siatuação da estação de comboios de Alhos Vedros só não se concretizou numa violação, porque a vítima resistiu e foi ajudada por um homem que passava no local à mesma hora.