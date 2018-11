Carrinha e automóvel terão sido detectados na pedreira a sete metros de profundidade.

Dois corpos e uma carrinha foram retirados na manhã desta sexta-feira da pedreira de Borba onde aconteceu a derrocada que matou cinco pessoas, no dia 19 de Novembro.



As operações de resgate na pedreira de Borba onde aconteceu a derrocada de uma estrada prossegue esta sexta-feira com os operacionais a tentarem retirar os dois carros que foram arrastados na derrocada da estrada municipal.