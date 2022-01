Investigação ao maior devedor do Novo Banco esteve parada durante dois anos

O empresário Bernardo Moniz da Maia - cuja audição na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco, em abril de 2021, suscitou muita polémica - está a ser investigado pelo Ministério Público desde março de 2019, por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Porém, a investigação pouco ou nada tem avançado, porque só em julho de 2021 é que Polícia Judiciária lhe deu um pequeno impulso, propondo a criação de uma equipa mista com a Autoridade Tributária.



Com um "calote" de 532 milhões de euros ao Novo Banco - vendido por seis milhões de euros no pacote Nata II -, Moniz da Maia foi ouvido, em abril de 2021, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à gestão do banco. E perante as suas respostas - "não me lembro"; "não me recordo"; "não tenho ideia disso"; "não sei responder com precisão"; "não sei os nomes das fundações" - os deputados, recorde-se, decidiram enviar as suas declarações para o Ministério Público.



Além do grupo empresarial de Moniz da Maia (Sogema), a Ongoing (Nuno Vasconcellos) e a Prebuild (Gama Leão) integravam a lista dos maiores devedores no pós-Banco Espírito Santo.