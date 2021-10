Juiz Fonseca e Castro expulso da magistratura

O juiz negacionista foi demitido por decisão unânime do Conselho Superior da Magistratura. A decisão pode ser alvo de recurso, mas tem efeitos imediatos.

O plenário do Conselho Superior da Magistratura deliberou de forma unânime pela demissão do juiz negacionista Rui Fonseca e Castro. Rui Fonseca e Castro, colocado no Tribunal de Odemira, encontra-se suspenso preventivamente desde março.