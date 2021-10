GNR foi procurar Rendeiro à Quinta Patino mas só encontrou a mulher

A GNR foi em busca de João Rendeiro à sua casa na Quinta Patino para cumprir o mandado de detenção, mas na morada do ex-administrador do BPP apenas encontrou a sua mulher que informou que o marido não estava e que tinha saído do país há duas semanas. Mulher esclareceu que mantém contacto telefónico com o banqueiro.



O agente da Guarda Nacional Republicana refere que no dia 1 de outubro, data em que Rendeiro se devia ter apresentado no Tribunal Criminal de Lisboa para revisão das medidas de coação, pelas 18h50 se deslocou a Alcabideche para procurar Rendeiro. Na sua casa apenas encontrou a mulher do antigo banqueiro. "Questionada se o visado se encontrava no interior da habitação, respondeu que não se encontrava", escreve no ofício da GNR, a que a SÁBADO teve acesso, o militar encarregue de procurar Rendeiro.



No mesmo documento pode ainda ler-se: "Questionada sobre o paradeiro do seu esposo, respondeu que o mesmo havia abandonado o país há cerca duas semanas, sem conseguir especificar data, acrescentando que o motivo da viagem seria por questões de saúde e que não teria data de regresso previsível". Rendeiro informou o tribunal que iria ausentar-se do país para ir a Londres por motivos de saúde e que estaria ausente até ao dia 30 de setembro. Maria de Jesus Rendeiro confirmou que o marido tinha ido para Londres, "não fornecendo qualquer outro detalhe".