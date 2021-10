Rui Rio mantém suspense, mas mede pulso ao partido

Ninguém dá como certo que Rui Rio se recandidate. Mas os últimos dias têm sido frenéticos. Ontem, o líder reuniu as distritais, mas não abriu o jogo nem ouviu declarações de apoio. Tabu deve manter-se até ao Conselho Nacional de dia 14.

Nos últimos dias, Rui Rio tem estado quase sempre ao telefone. "Anda a ligar pessoalmente a toda a gente, coisa que nunca fez", garante um ex-apoiante do líder agora convertido em crítico. Outras fontes sociais-democratas contam que desde as autárquicas Rio já fez "dezenas" de telefonemas, muitos deles a autarcas. As eleições de 26 de setembro deram-lhe o pretexto, mas nas entrelinhas o líder tenta perceber se tem margem para uma recandidatura. Correr o risco de ter uma derrota humilhante está fora de questão.

No seu círculo mais próximo, há incentivos a avançar, mas Rui Rio anda a contar espingardas e só vai anunciar uma recandidatura se tiver a certeza de que há hipóteses de voltar a vencer o partido.

A incógnita das distritais

A reunião de ontem à noite, com as distritais, podia ter servido para o líder medir o pulso aos apoios nas estruturas. Mas ninguém abriu o jogo. E houve várias ausências: os líderes de Viana do Castelo, Coimbra e Braga não foram.