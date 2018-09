Segundo fonte do Comando Territorial de Évora da GNR desconhecem-se as circunstâncias do acidente e não se sabe quem atropelou o jovem e com que veículo.



Um jovem de 20 anos morreu este sábado de madrugada vítima de atropelamento com fuga numa avenida da vila alentejana de Mora, no distrito de Évora, disseram fontes dos bombeiros e da GNR à agência Lusa.



O atropelamento mortal ocorreu na avenida do Fluviário e o alerta às autoridades foi dado às 5h37, precisou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.



Segundo fonte do Comando Territorial de Évora da GNR, trata-se de um atropelamento com fuga e, por isso e para já, desconhecem-se as circunstâncias do acidente e não se sabe quem atropelou o jovem e com que veículo.



O corpo da vítima foi transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Alentejo Central, situado no hospital de Évora, e o caso está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR.



As operações de socorro envolveram operacionais e viaturas dos Bombeiros Voluntários de Mora e da GNR, a Ambulância de Suporte Imediato de Vida de Ponte de Sor e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Évora, indicou a fonte do CDOS.