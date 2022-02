Acusado de terrorismo. Como vai ser o futuro de João R.?

Assim que a juíza lhe decretou prisão preventiva, na última sexta-feira, João R., de 18 anos, indiciado por terrorismo e posse de arma ilegal, foi levado para o Estabelecimento Prisional de Lisboa. Mas a magistrada deixou uma indicação clara que levou à sua transferência, na mesma tarde, para o hospital-prisão de Caxias: os serviços prisionais tinham de dar ao arguido todas as condições médicas atendendo ao diagnóstico apresentado pelo advogado em tribunal. João R. sofre de síndrome de Asperger e foi acompanhado na consulta de autismo, no Hospital Pediátrico de Coimbra, até agosto. Ao que a SÁBADO conseguiu apurar, deixou de ter este apoio quando atingiu a maioridade - um mês antes de ter saído da Batalha, onde sempre viveu com os pais, para um quarto alugado em Lisboa.



Este período terá intensificado o isolamento do jovem, que passava o dia à frente do computador sem contacto social. Psiquiatras ouvidos pela SÁBADO admitem que alguns espetros de autismo "podem desenvolver perturbações de personalidade, que perante eventos traumáticos potenciam comportamentos violentos". Em tribunal, João R., sob indicação do advogado, não falou e revelou-se apático.



O jovem, que terá planeado um massacre previsto para o passado dia 11, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde frequentava o 1º ano do curso de Engenharia Informática, está agora num quarto do serviço de Psiquiatria, a cumprir um período de isolamento profilático de 10 dias por causa da Covid-19, sem visitas, nem mesmo do advogado.