Uma idosa de 64 anos foi mordida, arranhada e ameaçada com uma tesoura por outra mulher na quinta-feira, numa habitação na freguesia de Santo António, no centro histórico de Lisboa. Segundo o comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, a ofendida abriu a porta da sua casa à agressora ao pensar tratar-se da tua tia, e foi mediatamente agredida.

O ataque ocorreu por volta das 15h30. Os agentes da PSP dirigiram-se ao local e apanharam em flagrante delito a agressora a tentar atingir a vítima com uma tesoura na face. "Após várias solicitações, sem sucesso, para largar a arma branca, [os polícias] conseguiram manietá-la e fazer cessar, desta forma, a agressão", revela o Cometlis.