Contactada pelo CM, a Câmara de Olhão diz que a situação está a ser acompanhada pela autarquia, mas que "este caso é da responsabilidade da Segurança Social". De qualquer forma, o município diz estar a tentar arranjar uma solução para o casal. Quanto ao Instituto de Segurança Social, disse ao CM que também que tem acompanhado o caso, "no âmbito das suas competências".

Maria Julieta, de 68 anos, e João Peixe Rei, de 72, que sofrem de vários problemas de saúde, foram despejados do apartamento onde residiam há mais de dois anos, em Olhão. Desde o início do mês de março que estão a dormir na rua, numa das esplanadas junto aos mercados da cidade ou num jardim na zona. O casal apela às entidades competentes que os ajudem "a ter um tecto" pois já não conseguem mais "dormir numa cadeira".A situação foi denunciada por moradores de Olhão, que estão chocados com aquela situação dos dois idosos. Cláudia Fernandes foi uma das pessoas que tentaram ajudar o casal mas sem sucesso: "Fui com eles à Segurança Social e ao Município de Olhão, mas até ao momento ninguém os ajudou".Maria Julieta é diabética insulinodependente, tem ainda colesterol elevado e precisa de ser operada a um olho. João Peixe Rei também é diabético insulinodependente, além de sofrer de surdez total e de alguma dificuldade de locomoção.Muitos moradores de Olhão têm-se deslocado à zona onde o casal de idosos tem estado, para lhes dar mantas, para se protegerem do frio que se tem sentido nos últimos dias, bem como alguma comida para se alimentarem e também roupas.