Vários vídeos que mostram excessos na Queima das Fitas no Porto têm sido partilhados nas redes sociais. Algumas imagens são de cariz sexual, onde são simulados atos sexuais em troca de bebidas, mostram jovens alcoolizados, beijos lésbicos e homens e mulheres a fazer o corpo de bandeja para bebidas (os chamados bodyshots). Mamaki, Bico d'Obra, Mastru'bar ou ApitaDelas são alguns dos nomes de barracas presentes no evento.

"Comportamentos indevidos", alguns até "indignos" e que "atentam em muitas das vezes contra o respeito pelos valores humanos" levaram a Federação Académica do Porto (FAP) a reagir aos acontecimentos. Na quarta-feira, a organizou emitiu um comunicado no qual garantiu que "todas as barraquinhas que o fizerem serão devidamente sancionadas".

"A Federação Académica do Porto é completamente contra qualquer tipo de violência sexual, violência de género e violência física, ou de qualquer outra ordem", ressalva a nota da FAP, que afirma ainda estar a tomar todas as ações possíveis para garantir a dignidade, conforto e segurança de todos".



O presidente da FAP, João Pedro Videira, comentou ao Público que todos os responsáveis por estes pontos de venda foram avisados da situação e que teriam até às 20h de quarta-feira para apagar todas as imagens divulgadas, o que acabou por não acontecer.



Foi também na Queima do Porto que uma jovem foi encontrada na quarta seminua e inconsciente num jardim perto do Queimódromo. Fonte da PSP confirmou que a mulher estava despida da cintura para baixo e aparentava estar embriagada e desorientada. O caso foi entregue à Polícia Judiciária.