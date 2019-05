Jovem encontrada seminua na Queima do Porto. Polícia suspeita de violação

A polícia encontrou uma jovem de 20 anos seminua e visivelmente alcoolizada num jardim perto do recinto onde se realiza a Queima das Fitas, no Porto.

Uma jovem, de 20 anos, foi encontrada seminua, esta quarta-feira por volta das 7h00, num jardim perto do recinto onde decorre a Queima das Fitas, no Porto.



A PSP investiga a hipótese de ter existido uma violação, uma vez que a vítima não tinha roupa da cintura para baixo. A jovem estava visivelmente alcoolizada e não se recorda de nada do que aconteceu.



