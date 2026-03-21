Mau tempo: Proteção Civil atualiza para 106 ocorrências na Madeira desde quinta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou todo o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo até às 18h00 de domingo, devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada.

O Serviço de Proteção Civil da Madeira registou 106 ocorrências entre quinta-feira e as 18h00 deste sábado devido ao mau tempo no arquipélago e atualizou de 25 para 28 os incidentes ocorridos no Porto Santo, o concelho mais afetado.



Mau tempo EPA/Lavandeira Jr

Entre as ocorrências sinalizadas até às 18h00, contam-se cinco quedas de redes elétricas, 20 quedas de árvores, 10 quedas de elementos de construção, dois desabamentos, 16 inundações, 21 movimentos de massas e três quedas de estruturas.

No total, foram já empenhados 277 operacionais e 128 meios técnicos, sendo que todas as situações foram ou estão a ser resolvidas no patamar municipal, sem registo de vítimas.

A ilha Porto Santo assinalou o maior número de incidentes, 28, devido a um "fenómeno meteorológico extremo", associado a uma "célula convectiva" que atingiu o território ao princípio da noite de sexta-feira, provocando sobretudo quedas de árvores, danos em edifícios e inundações.

A escola do 1.º ciclo com pré-escolar do Campo de Baixo, naquela ilha, vai estar encerrada até quarta-feira, 25 de março, para reparação dos estragos causados pelo mau tempo, indicou este sábado a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Na ilha da Madeira, os concelhos da costa sul foram os mais afetados, com registo de 22 ocorrências no Funchal, seguido de Santa Cruz (13), Câmara de Lobos (13), Machico (nove), Calheta (seis) e Ribeira Brava (três).

Na costa norte, a Proteção Civil sinalizou quatro ocorrências no concelho de Santana, três em São Vicente e três no Porto Moniz.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou todo o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo até às 18h00 de domingo, devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O mau tempo, causado pela passagem da depressão Therese, está a afetar o arquipélago da Madeira desde quinta-feira, sendo que várias estradas e acessos ao mar estão condicionados e 17 percursos pedestres recomendados, de um total de 42, estão encerrados.

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira recomenda à população que adote comportamentos adequados às condições meteorológicas, evitando deslocações desnecessárias ou para zonas afetadas.

A depressão Therese condicionou o Aeroporto Internacional da Madeira entre quinta-feira e a manhã de sexta-feira, com dezenas de voos cancelados, mas a operação decorre agora com normalidade.