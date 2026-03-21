Bombeiros pedem audiências urgentes ao Presidente da República e ao primeiro-ministro

Em comunicado, a LBP justifica o pedido destacando que "as associações correm sérios riscos de comprometer as suas capacidades financeiras e, consequentemente, a resposta operacional no socorro aos cidadãos".

O Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) aprovou este sábado um manifesto no qual solicita audiências urgentes ao Presidente da República e ao primeiro-ministro para lhes dar conta das dificuldades sentidas.



Bombeiros garantem que apoio do governo face ao aumento dos combustíveis "é insuficiente" Nuno Alfarrobinha

Em comunicado, a LBP justifica o pedido destacando que "as associações correm sérios riscos de comprometer as suas capacidades financeiras e, consequentemente, a resposta operacional no socorro aos cidadãos".

Em declarações à Lusa, o presidente da LBP, António Nunes, realçou que "a questão mais urgente" é o aumento "em flecha" dos preços dos combustíveis, que "está a provocar situações muito complexas nos corpos de bombeiros, em particular naqueles que têm transporte de doentes não urgentes".

O apoio anunciado pelo Governo para fazer face a esse aumento, considerou, "é manifestamente insuficiente".

Os bombeiros pedem "um apoio imediato do Governo e dos partidos políticos com assento parlamentar", exigindo também "a imediata renegociação" com o Ministério da Saúde do acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a revisão da tabela do transporte de doentes não urgentes.

"O INEM não tem querido negociar o acordo que tem fixado para 2025 e que tem que ser revisto em 2026", apontou António Nunes, exigindo que a ministra da Saúde imponha à emergência médica que inicie essa negociação, "absolutamente inadiável".

Além disso, há a questão do transporte dos doentes não urgentes, porque os preços do oxigénio, dos combustíveis e de outros bens necessários para providenciar esse transporte sofreram "aumentos significativos que não estão contemplados na portaria que fixa os valores a compensar aos bombeiros".

O manifesto pede ainda ao ministro da Administração Interna que determine à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) a apresentação de um programa nacional de apoio ao voluntariado, em estreita ligação com a LBP.

António Nunes apontou que a ANEPC "não tem feito muito pelo voluntariado no sentido de divulgação, campanhas, de criar condições para que haja captação" de bombeiros voluntários.

Depois do encontro de hoje na Guarda, a Liga voltará a reunir o Conselho Nacional a 18 de abril, em Ponte de Sor, e promete tomar decisões "mais firmes" e "assertivas" para encontrar soluções para os bombeiros voluntários.