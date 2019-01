"Veio a provar-se mais tarde que não era verdade e que que as fotografias foram tiradas pela mesma pessoa que ligou à PSP, mas as imagens foram divulgadas em todo o lado. Os jornalistas por vezes esquecem-se de pensar e hoje em dia cada vez menos o fazem, porque é preciso, porque não há tempo", referiu.



O debate "como se (des)constrói o racismo nos média" decorreu no auditório da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, onde se exemplificou com notícias antigas como o preconceito está presente na nossa sociedade e nos meios de comunicação.



Para Diana Andringa a solução passa por "parar para pensar duas vezes, se possível ver com os pés, ir aos locais", além de lembrar que é preciso acabar com a precariedade.



"Há uma doença na comunicação social que é a precariedade, enquanto os jornalistas forem precários não têm a liberdade para dizer que não", sublinhou.



Joana Gorjão Henriques, do jornal Público, lembrou uma situação em que um grupo de jovens se dirigiu a uma esquadra em Alfragide para saber o que se passava com um amigo, mas foram impedidos e "o que saiu cá para fora foi que houve uma tentativa de invadir a esquadra, mas está provado que a invasão não aconteceu".



Para a jornalista, este é um problema de "facilitismo, preconceito e preguiça dos jornalistas que não questionam a polícia e escrevem tal como está no comunicado".



Face aos incidentes que ocorreram há uma semana no bairro da Jamaica, Joana Gorjão Henriques considerou que o jornalismo "regrediu", quando saiu a notícia de que um homem foi detido por agredir um polícia.



"Independentemente das responsabilidades apuradas, uma coisa é clara no vídeo: um senhor que não está a fazer nada é agredido pela polícia. É seguro dizer isto, mas o que me espanta é haver em toda a comunicação social uma espécie de medo de se referir como tal. O que não aconteceu, por exemplo, quando um polícia agrediu um adepto do Benfica", frisou.



Já José Rosando, da Antena 1, considerou que "os média estão doentes" e a culpa é de todos os jornalistas, acionistas e até do público, a quem a comunicação social se dirige, por "não exigirem meios de qualidade, por não comprarem jornais e pensarem que estão informados na internet".



Além disso, alertou que as redações atualmente são insuficientes e que, sobretudo as televisões, "não deviam aceitar todas as imagens que lhes fazem chegar", por serem inconclusivas, sem contexto e por estarem sujeitas "a todas as interpretações".



"Uma forma simples de desconstruir é apenas olhar para as pessoas como pessoas. Não olhar como eleitores, consumidores, contribuintes, pela cor da pele. Um professor uma vez disse-me que cada um de nós é mais que um cidadão. Nós temos alma, sentimentos, família, um passado. Se nós jornalistas pensarmos nisto, estamos logo a desconstruir uma narrativa", explicou.



O Roteiro para uma Educação Antirracista foi criado por uma equipa de docentes da Escola Superior de Educação e vai promover, uma vez por mês, até junho, conferências inseridas nesta temática, em diversos locais do concelho de Setúbal, como a biblioteca municipal, o cinema Charlot e a Escola de Hotelaria e Turismo.

