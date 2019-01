O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já abriu 345 processos contra o Estado português, tendo vencido em 75% desses casos.

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) já processou o Estado português 345 vezes desde que iniciou funções. No total, Portugal foi condenado em 75% dos casos, vencedo apenas 83 dos processos.



O TEDH encontrou mesmo pelo menos uma violação da Convenção Europeia dos Direitos do Homem.



Segundo este organismo, a morosidade dos procedimentos judiciais nos tribunais portugueses é a principal violação apontada ao País (143).



