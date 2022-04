"Falsidades": Sócrates ataca após Costa confessar que antigo primeiro-ministro "enganou" o PS

O ex-primeiro-ministro de Portugal, José Socrates, reagiu esta quinta-feira às declarações de António Costa, que o acusa de aldrabar o Partido Socialista, quando surgiu a ideia de que a mãe teria herdado uma fortuna de família.







José Sócrates na CNN

Atualmente a posição do líder socialista sobre esta situação é revelada no 4º volume da biografia atualizada de Mário Soares, a autoria do antigo jornalista Joaquim Vieira."Eu ia lá para falar com José Sócrates pessoalmente e ouvir da boca dele o que tinha para me dizer, mas não consegui estar sozinho com ele", conta António Costa.Numa resposta ao primeiro-ministro, José Sócrates considerou "velhacas acusações" as de António Costa, vendo-se obrigado a provar tudo o que dissera.Numa primeira instância, Sócrates refere que pensava que a intriga sobre a herança da mãe provinha do Ministério Público, "mas afinal vem da direção do PS". Acrescentando ainda, que as declarações evidenciam "a reserva mental" do partido."Eu nunca menti a ninguém. Esta é uma intriga baseada em falsidades", prossegue Sócrates.Sócrates estava na altura preso no Estabelecimento Prisional de Évora, por suspeita de corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada.