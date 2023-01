Joaquim Morão: o autarca-modelo com pés de barro e em más companhias

O nome do ex-autarca socialista Joaquim Morão está escrito um pouco por todo o diário do empresário António Realinho. “Hoje fui ao Morão para…”, lê-se. Ou “fui ter com o Morão para…”. Ou apenas “encontro com Morão”. Sempre que se encontrava com o então presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Realinho rabiscava o seu caderno, que era uma espécie de diário, onde apontava a sua vida. Hoje, dezenas desses cadernos de apontamentos estão depositadas em caixas do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), no âmbito de um processo em que Realinho foi condenado por burla e falsificação.