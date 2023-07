Empresa tem dezenas de contratos suspeitos com autarquias

Em apenas 17 contratos com entidades públicas, a empresa Therace faturou perto de 3 milhões de euros. Começou pela realização da Portugal Air Summit, em Ponte de Sor, e acabou no Festival Cheese Festival, em Castelo Branco. Pelo meio apareceu o Water – World For Life, e um contrato milionário com a Câmara de Reguengos de Monsaraz. O que fez com que a Procuradoria Europeia lhe fosse bater à porta.