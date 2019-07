Créditos deste tipo eram e são muito comuns na banca. Trata-se das chamadas contas margem. Sucede, porém, que as contas margem não têm as características do crédito contratado pela CGD com Berardo".



Rendeiro faz uma explicação técnica para justificar como o crédido de Berardo não cumpriu as regras normais nestes casos e como a supervisão do Banco de Portugal "foi completamente deficiente".



Seja como for, para Berardo o negócio "tinha a sua lógica". Mas "escapa, contudo, à minha compreensão a introdução de "Títulos" da Associação de Coleções neste imbróglio."



A partir daqui, Rendeiro não perdoa, especialmente o advogado de Joe Berardo.



"Excluindo evidentes considerações éticas, por muito brilhante que tenha sido a construção jurídica de André Luiz Gomes, a verdade é que dever €1000 milhões a bancos portugueses não é uma questão jurídica, mas eminentemente política.



"Foi esta singela questão que Berardo e Gomes não entenderam. Construíram uma inexpugnável fortaleza jurídica, manobraram no sentido de reforçar as defesas com alterações estatutárias muito discutíveis e não entenderam que os Tribunais têm suficiente latitude de interpretação para perceberem o que é obvio."





Todos os problemas judiciais que João Rendeiro enfrenta ou enfrentou a propósito da sua gestão do Banco Privado Português não o impedem de continuar a alimentar o seu blogue Arma Crítica . Esta semana, o antigo banqueiro publicou um texto cáustico (intitulado "A falcatrua de André Luiz Gomes") sobre o caso Joe Berardo, os créditos da CGD e a colecção de arte do empresário madeirense.(Não esquecer um pormenor: o próprio Rendeiro é um apaixonado por arte contemporânea, gerindo e negociando uma colecção privada e ainda outra dentro do universo do BPP, conhecida como Colecção Elipse, que terá quase mil obras e que esteve, e estará ainda, enleada em todo o processo judical do banco.)Diz então João Rendeiro que o negócio de Berardo com a CGD era à partida normal. "

"É espantoso imaginar que Berardo e Gomes na sua típica jactância – que teve a prestação de ambos no Parlamento como ponto alto inolvidável – pensaram que eram, pura e simplesmente, mais espertos do que os demais. Não são."



"Ao abrir, em monumental erro estratégico, uma pequeníssima fresta na Associação de Coleções (os tais títulos que nada valiam), Berardo e Gomes verão os quadros da Coleção Berardo arrestados e penhorados pelos bancos e/ou MP. Que Berardo não alcançasse as implicações do erro jurídico ainda entendo, mas o melhor advogado do mundo jamais poderia cometer esta falha."



João Rendeiro termina irónico: "Tenho poucas dúvidas de que se Berardo vier a ser pronunciado, André Luiz Gomes o será também em co-autoria. Como é fácil passar de "bestial" a "besta". Bye, bye, André."