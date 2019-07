O Juízo Central Cível do Tribunal do Funchal decidiu esta semana o arresto do Monte Palace Tropical Garden, uma propriedade de 70 mil metros quadrados na esfera da Fundação Berardo. A notícia, que refere fontes judiciais não identificadas, está a ser dada pelo jornal ECO

O arresto acontece no contexto da batalha jurídica movida pela Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco e BCP, que juntos são credores de cerca de 962 milhões de euros devidos por Berardo. É o terceiro arresto no espaço de um mês. No final de Junho, como a SÁBADO noticiou, a justiça arrestou um apartamento T5 na Avenida Infante Santo, em Lisboa, avaliado em 2,5 milhões de euros – e onde Berardo fica quando está em Lisboa. A SIC noticiou que também um apartamento na Lapa, avaliado em cerca de 1,5 milhões de euros, foi arrestado.No site da propriedade explica-se que esta foi doada em 1988 pelo empresário madeirense à Fundação Berardo. "Foram assim criadas a