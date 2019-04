Condenado em 2013 pelo Banco de Portugal, nenhum tribunal conseguiu ainda executar a coima ao antigo banqueiro. Juiz queria enviar outro processo para o arquivo, mas MP impediu.



Condenado pelo Banco de Portugal em 2013 ao pagamento de uma multa de 1,5 milhões, pena confirmada por vários tribunais, até hoje João Rendeiro, antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) não pagou um cêntimo. Os outros dois antigos gestores do banco, Fezas Vital e Paulo Guichard, idem. De todos os condenados, apenas Fernando Lima tem pago a prestações os 200 mil euros a que foi condenado.



Estes dados constam de um acórdão de 29 de Março deste ano do Tribunal da Relação de Lisboa, que impediu que o processo de cobrança da multa de um milhão de euros a Paulo Guichard fosse, simplesmente, enviado para o arquivo, na sequência de uma determinação de um juiz.

Após um pedido do MP para que a "secretaria judicial" efectuasse "periodicamente pesquisa quanto a bens e rendimentos existentes" em Portugal de Paulo Guichard - que após os varios processos do BPP estabeleceu-se no Brasil - um juiz ordenou o envio do processo para o arquivo. No fundo, dando como impossível a cobrança de um milhão de euros, até por não existir "mecanismo de cooperação" com o Brasil que permita a execução.



No mesmo acórdão, os juízes referem que as coimas aplicadas a João Rendeiro (1,5 milhões) e a Salvador Fezas Vital (700 mil euros) ainda se encontram pendendes, estando a correr "dois processos executivos onde se procura o cumprimento coercivo das coimas aplicadas".

Foi em novembro de 2013 que a equipa de gestores do BPP, entretanto falido, foi condenada por infrações como "falsificação de contabilidade", "inobservância de regras contabilísticas" e "prestação de informação falsa" ao Banco de Portugal



O superviror aplicou então um conjunto total de multas que ascendeu a 11 milhões de euros contra 11 arguidos, tendo João Rendeiro e a maior parte dos arguidos recorrido para o Tribunal da Concorrência, Supervisão e Regulação. Entretanto, este tribunal reduziu em julho de 2015 o total das coimas para cerca de 8 milhões de euros. Rendeiro, por exemplo, viu a sua coima reduzir de dois milhões para 1,5 milhões de euros.