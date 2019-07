O Tribunal da Comarca do Funchal concluiu que Joe Berardo simulou a entrega do Monte Palace Tropical Garden pela Fundação Berardo à Associação de Coleções, para pagar uma suposta dívida, de forma a retirar o imóvel do radar da CGD , BCP e Novo Banco.No despacho que ordena o arresto a favor da Caixa, o juiz conclui que "a matéria de facto dada como provada permite-nos enquadrar a dação em cumprimento numa situação de negócio simulado".Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã