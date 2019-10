João Cotrim Figueiredo admite possibilidade de liderar Iniciativa Liberal

O deputado único da Iniciativa Liberal , João Cotrim Figueiredo, admitiu esta qiuinta-feira a possibilidade de vir a assumir a presidência do partido, uma decisão que está a ponderar, garantindo que será "sempre parte da solução" futura.O líder da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto , anunciou na quinta-feira que abandona a liderança do partido, considerando que a sua missão está cumprida no "dia histórico" em que a força política se estreou com uma intervenção no parlamento.Hoje, em declarações aos jornalistas no parlamento, João Cotrim Figueiredo foi questionado sobre se poderia vir a assumir o lugar de Carlos Guimarães Pinto como presidente da comissão executiva e admitiu essa possibilidade."É uma possibilidade, não nego. Há muitas pessoas que o têm sugerido ou até recomendado. Eu poderei ser, enquanto deputado, o porta-voz, o comunicador, a cara de ideias que pertencem a muito mais pessoas. Como é que isso se organiza em termos de presidência do partido e o parlamento é a questão que eu estou a ponderar", respondeu o deputado.João Cotrim Figueiredo lembrou que a articulação entre o partido e o parlamento "não era um problema" até agora porque a Iniciativa Liberal não tinha representação parlamentar."Devo dizer que estes primeiros dias de parlamento reforçam a ideia que eu tenho de que o trabalho político aqui é de tal forma intenso que, do ponto de vista de organização e de tempo, coloca desafios que eu acho que tenho algumas ideias de como resolver, mas quero discuti-las com as estruturas do partido, com o conselho nacional de dia 17 de novembro e que depois fará a marcação da convenção nacional, essa sim será eletiva", detalhou.A única garantia que o deputado único deixou é que será "sempre, mas sempre, parte da solução que se encontrar para a liderança do partido"."Simbolicamente fazia sentido, além de que o facto de hoje, no discurso de encerramento, se poder dizer que tivemos o anúncio da saída do Carlos, mas não tivemos mudança nas ideias que vamos defender", afirmou.A reação genérica à saída do presidente, de acordo com o Cotrim Figueiredo, "é de tristeza porque o Carlos era não só um presidente do partido muito capaz, mas sobretudo muito querido", sendo "a alma do partido"."Vamos ter um período em que temos que nos habituar a essa maior distância, embora ele continue a colaborar, mas depois vamos partir para outros objetivos com a mesma energia e eventualmente com uma organização um pouco diferente", admitiu.Questionado sobre se teme instabilidade no partido com esta saída, o liberal foi perentório ao afirmar que não."Aliás acho que instabilidade é uma forma diferente de dizer mudança ou renovação e um liberal gosta muito de mudança e de renovação", destacou.Para Cotrim Figueiredo, a saída do presidente "é mais uma forma de demonstrar que este, ao contrário de outros, é sobretudo um partido de ideias e não de pessoas"."E mesmo agora que eu tenho a noção que há um mediatismo maior à volta do deputado que foi eleito, não quero que isso altere a matriz do partido", assegurou.O deputado único remeteu a sua decisão final para o Conselho Nacional de 17 de novembro, que já estava marcado para Espinho."As pessoas que eventualmente tenham que saber por motivos práticos estamos em contacto diário nas estruturas do partido. Agora a solução que articula a presidência com a presença aqui na Assembleia da República, penso que devo partilha-la em primeira mão com as estruturas do partido", justificou.Até essa reunião do partido, mantém-se tudo na mesma e Carlos Guimarães Pinto fica como presidente demissionário."Da forma como nós funcionamos, pode ser difícil de entender, mas não altera muita coisa", desvalorizou.