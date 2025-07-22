Sábado – Pense por si

Vida

Anjos entregaram fotografias do acne ao tribunal no julgamento de Joana Marques

Carlos Rodrigues Lima
Carlos Rodrigues Lima 22 de julho de 2025 às 23:02

Em 2022, Araújo Pereira alertou os juízes para a “dramatização do dano” provocado pelo humor. Os Anjos confirmaram a premonição e até anexaram fotos que mostram a acne.

Duas semanas antes de a humorista Joana Marques ter publicado (a 25 de abril de 2022) o vídeo a caricaturar a atuação dos Anjos, Nélson e Sérgio Rosado, no Moto GP, no Algarve, Ricardo Araújo Pereira (RAP) foi um dos convidados do Centro de Estudos Judiciários (CEJ), a escola de juízes e procuradores, para uma conferência sobre “Humor, Direito e Liberdade de Expressão”. “Falar perante juízes é uma espécie de audiência preliminar. Quando futuramente nos encontrarmos, já tive oportunidade de fazer umas alegações iniciais”, disse, logo a abrir a sua intervenção, no dia 8 de abril de 2022.

Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

