Empresa familiar de Montenegro ganha mais benefícios fiscais

Regras especiais de tributação permitem à Spinumviva poupar 4.352 euros. É uma das 101 mil empresas que beneficiam de bónus do Fisco.

A empresa familiar do primeiro-ministro, cuja existência esteve na origem das legislativas antecipadas de maio, recebeu do Estado 4.352,81 euros em benefícios fiscais, no ano passado, quando o social-democrata já estava no Governo. A Spinumviva, agora apenas nas mãos dos filhos de Montenegro, consta da lista do Fisco como tendo beneficiado de regras especiais de tributação, avança esta sexta-feira o Correio da Manhã.

Empresa criada pelo primeiro-ministro deixou de ser detida pela mulher e passou apenas para os filhos
Empresa criada pelo primeiro-ministro deixou de ser detida pela mulher e passou apenas para os filhos Marline Alves/Medialivre

O valor do bónus à consultora subiu 72% (mais 1.821,75 euros) face a 2023, quando poupou 2.531,06 euros. 

