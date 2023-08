JMJ: Situação do jovem croata que sofreu lesão é grave mas está estável

O jovem peregrino croata que está internado no Hospital Santa Maria com uma lesão na sequência de um mergulho na praia "é uma situação grave", mas está estabilizado, disse esta quarta-feira à agência Lusa o diretor do serviço de urgência.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O peregrino, de 21 anos, deu entrada na urgência do Hospital Santa Maria, em Lisboa, por volta das 16h de terça-feira, na sequência do acidente, e encontra-se "neste momento estabilizado", disse o médico João Gouveia, adiantando que o hospital está em contacto com a Embaixada da Croácia e com a família do jovem.Dos cerca de 30 peregrinos que já recorreram à urgência, este jovem "é o único doente que está internado e é uma situação grave", afirmou o diretor do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, que integra os hospitais Santa Maria e Pulido Valente.Relativamente aos motivos que levaram os outros peregrinos participantes na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) a recorrer às urgências, o especialista disse que foram essencialmente "problemas nos membros ou queixas gastrointestinais"."São casos ligeiros sem necessidade de internamento", disse o médico intensivista, deixando um apelo às pessoas para que só se dirijam às urgências quando for estritamente necessário."Urgências são para tratar os doentes urgentes", vincou João Gouveia, observando que todas as outras situações não têm ali "o tratamento adequado que deviam ter noutras locais".Por outro lado, prosseguiu, "prejudicam o tratamento daqueles doentes que necessitam mesmo de ir à urgência, principalmente nesta fase"."De resto, é esperar que as pessoas, de um modo geral, cumpram todos os conselhos que lhes são dados para nesta situação manter um estado de saúde o máximo possível", rematou João Gouveia.Entre as 8h de terça-feira e as 8h de hoje, 21 peregrinos recorreram à urgência central e oito à urgência pediátrica (até aos 18 anos), segundo dados do CHULN avançados à Lusa.Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que conta com a presença do Papa Francisco.O Papa, o primeiro peregrino a inscrever-se na JMJ, chegou a Lisboa esta quarta-feira de manhã, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no sábado para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.