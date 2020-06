Reabertura noutros países gerou surtos localizados

Numa altura em que Portugal está a reabrir a economia, a grande preocupação na mente do Governo e da Direção-Geral da Saúde é que seja desencadeado um novo surto da covid-19. O aumento de casos na Área Metropolitana de Lisboa (AML) gera apreensão e o primeiro-ministro não se cansa de dizer que, se necessário, voltará atrás nas medidas de desconfinamento.





Mas como é que outros países com experiências mais avançadas estão a fazer? Em geral, no grupo de seis países que já começaram o desconfinamento e que o Negócios analisou, notam-se surtos localizados de cerca de uma centena de novos casos diários que geraram preocupação.