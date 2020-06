Marcas financiam sem saberem sites de fake news e de extrema-direita

Em agosto de 2019, André Ventura partilhou no Facebook uma publicação do site Direita Política: "Refugiado recebia 875 euros de subsídio de integração foi agora preso por planear atentado terrorista." O atual deputado acrescentou uma legenda à publicação: "Mas é o André Ventura e o Chega que levantam estes fantasmas… Tudo normal?! Vergonha!" Ora, a publicação é mentira: nem o caso aconteceu em Portugal, nem o homem era refugiado – mais tarde, o Facebook viria a classificá-la como "fake news".





Mesmo assim, André Ventura não apagou o post, que tem centenas de likes e partilhas. A cada clique no link do Direita Política, maior o retorno daquele site. O principal meio de monetização são três anúncios automatizados pela Google, cujo conteúdo varia, de pessoa para pessoa, mediante os hábitos de consumo de cada um. Àapareceu um banner para produtos da Worten, outro para jogos de poker no site 888 e o último, no fundo da página, para a marca de luxo Farfetch.Das apostas, como o Estoril Sol Casinos (ESC), a Bet e a Betclic, à área da moda, como a Hawkers ou a Filippa K, dezenas de outras marcas reputadas têm anúncios nestes sites - e em alguns dos casos não faz ideia.

