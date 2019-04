"Quero dizer, com toda a franqueza, em relação a situações que possam existir, se houver um problema interno é no plano interno que deve ser discutido. A reunião do Comité Central foi tudo menos isso, uma reunião que está a correr a bom ritmo, a discutir os problemas do país, dos trabalhadores e do povo, um partido que está a discutir o reforço da sua organização", disse, adiantando que há centenas de recrutamentos de novos militantes, "muitos deles jovens".



O líder comunista assegurou que o ambiente é de "um quadro de grande coesão, numa perspetiva de andar para a frente e não andar para trás" e refutou a "ideia de que existe para aí uma rebelião com os resultados da nova fase da vida política nacional", salientando medidas positivas para os trabalhadores e o povo como a redução de preços dos passes de transportes públicos intermodais.



No sábado, o Expresso noticiou a decisão da Comissão Central de Controlo do PCP de expulsar o militante e ex-responsável regional em Cascais Guilherme Antunes devido a "várias publicações nas redes sociais" contra a atual solução política de entendimento com os socialistas.



"Tenho lido, de facto, aí umas notícias. Designadamente, de que haveria uma tempestade ou uma convulsão na reunião do Comité Central. Desculpe desiludir, mas não houve nenhuma convulsão. Houve um processo, uma questão interna, que está resolvida pelos respetivos órgãos. Não pomos o pé no laço nessa coisa de o PCP vir para a praça pública discutir questões que são do foro interno. Houve o tratamento, houve a decisão", continuou.



Segundo Jerónimo de Sousa "este posicionamento político" do PCP "teve o empenho, a saudação do coletivo partidário" e "o ambiente é de coesão, com as votações a indicarem precisamente isso".



"Naturalmente, existem ainda problemas por resolver. É a mensagem que queremos transmitir: não é bom andar para trás, é preciso andar para a frente, avançar porque foram claramente insuficientes, limitados, esses avanços, mas importantes", afirmou, realçando a "reposição da esperança" em Portugal depois do Governo PSD/CDS-PP, além da "reposição de rendimentos e direitos".



O secretário-geral comunista salientou que, "no partido, há uma grande identificação com o posicionamento, há unidade e há coesão" e que o PCP está pronto "para as batalhas que aí estão".



"Aquilo que é verdade, neste partido, é, de facto, a sua coesão, determinação e unidade. Temos partido pronto para a luta, unido e coeso. Posso garantir isso com toda a sinceridade e verdade", disse.

