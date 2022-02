Jerónimo deve abandonar liderança do PCP em 2024

O ex-líder da CGTP e ex-membro do Comité Central do PCP, Arménio Carlos, disse ao jornal Expresso que Jerónimo de Sousa deve continuar na liderança do Partido Comunista até ao final do mandato, ou seja, novembro de 2024.







Lusa

"Por aquilo que conheço do partido e salvo algum imponderável, a substituição de Jerónimo de Sousa — que vai ser inevitável — só ocorrerá no próximo congresso", defende o sindicalista.A questão sobre a sucessão de Jerónimo de Sousa foi amplamente discutida durante a campanha eleitoral, na qual foi substituído por João Oliveira e João Ferreira aquando de uma pausa forçada para uma operação. A cirurgia acabaria por afastar Jerónimo, que agradeceu por diversas vezes o apoio e os desejos de melhoras que recebeu dentro e fora do partido, da maior parte da campanha, na qual participou apenas na reta final.