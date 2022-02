Rússia por trás do ataque à Vodafone? "Uma hipótese que não podemos descartar"

Paulo Batista Ramos acredita que "no atual contexto de ciberguerra" o cenário de um ataque por parte de "hackers estatais russos" é plausível. "O móbil terá sido provocar uma disrupção no sistema de telecomunicações."

O professor universitário Paulo Batista Ramos, especialista em assuntos internacionais, considera que não se pode descartar a hipótese de o ataque informático à Vodafone ter sido ordenado pela Rússia, mas avisa que a nova realidade de ciber-criminalidade deve ser enfrentada "sem alarmismos ou empolamentos da ciberameaça".

A Vodafone foi alvo de um grande ataque cibernético na passada segunda-feira que deixou a operadora sem conseguir prestar os seus serviços principais aos clientes. Alguns corpos de bombeiros e hospitais ficaram impossibilitados de comunicar e a rede de multibanco teve falhas ao longo de um dia e meio. Os serviços têm vindo a ser repostos nos últimos dias, mas a magnitude do ataque levou vários especialistas a alvitrar a hipótese de se ter tratado de um ataque concertado e levado a cabo por parte de uma potência estrangeira. Uma das hipóteses mais prováveis é a de ter sido a Rússia a lançar este ataque, no âmbito do conflito com a Ucrânia e a NATO, hipótese não descartada pelo professor Batista Ramos.

"Portugal não é central, nem na política global, nem no ciberespaço", começa por argumentar o professor auxiliar convidado do Departamento de Relações Internacionais e Administração Pública da Universidade do Minho. No entanto, reconhece que o país deixou de ser "periférico no que toca à ciberguerra", teoria comprovada pelos vários ataques que ocorreram nas últimas semanas (grupo Impresa, Cofina, Vodafone ou Germano de Sousa). Não quer isso dizer que tenham sido sempre ataques levado a cabo por Estados, mas sim que Portugal está, para já, no olho do furacão da cibercriminalidade.