O PSD queria baixar o IVA da eletricidade, mas não viabilizou a proposta do PCP para isso, apesar de ter votado a favor a proposta do BE. Preconceito contra os comunistas? Não. Mera tática parlamentar.

A estratégia de Rui Rio era a de forçar o PS a aprovar as contrapartidas que já sabia que BE e PCP não estavam disponíveis para viabilizar. Se os socialistas não votassem a favor das compensações propostas pelo PSD, ficava claro quem - para citar Duarte Pacheco - "estava a fazer birra".

Mas para que isso resultasse e o PSD não pudesse ser acusado de tirar receita ao Orçamento sem a compensar, era preciso que primeiro se votassem as propostas para descer o imposto e só depois as propostas do PSD com as contrapartidas de cortes em gabinetes e nas chamadas despesas intermédias.

"Dissemos desde o início que não votaríamos propostas sem contrapartidas", explicou cá fora aos jornalistas o deputado do PSD Duarte Pacheco, para justificar por que motivo se abstiveram na proposta do PCP.

"É-nos completamos indiferente a origem da proposta", garantiu, explicando que foi possível votar a favor da proposta do BE pouco mais de 15 minutos depois de terem ajudado a chumbar a do PCP, porque tinha sido viabilizada a entrada em vigor da medida só a partir de outubro, o que permitiria que a perda de receita não fosse suficiente para pôr em causa o saldo orçamental (o que era uma condição do PSD desde o início).

É que se a medida entrasse em vigor a 1 de março, teria -segundo o PSD - um custo de 300 milhões. A partir de outubro, representaria uma perda de apenas 90 milhões de euros de receitas.

Com essa garantia, o PSD votou a favor da proposta bloquista. Mas o IVA não vai descer em outubro, porque CDS, PAN e Joacine Katar Moreira ajudaram o PS a chumbar a proposta do BE.

"O novo CDS está ao lado do PS", conclui Duarte Pacheco, numa farpa afiada lançada ao antigo parceiro de coligação que é agora liderado por Francisco Rodrigues dos Santos. "Novos tempos, muito interessantes", remata.