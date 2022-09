Iraquianos presos em Monsanto acusados de crimes de guerra e terrorismo

De acordo com o MP, Ammar e Yasir Ameen pertenciam à polícia da moralidade do Estado Islâmico, em Mossul e cometeram inúmeros crimes entre 2014 e 2016. Pela primeira vez serão julgados em Portugal crimes de guerra cometidos no Iraque.