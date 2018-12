A PJ sinalizou em Fevereiro de 2016 as autoridades francesas para a presença em França de Hicham El Hanafi, marroquino que morava em Portugal desde 2013 em Aveiro.

Graças a um aviso da Unidade de Contra Terrorismo da Polícia Judiciária à Europol, a polícia francesa conseguiu desmantelar uma rede jihadista, que preparavam nos dias seguintes atentados terroristas em dois mercados de Natal em França, na Disneyland Paris e em edifícios governamentais.



De acordo com o jornal Expresso deste sábado, a PJ sinalizou em Fevereiro de 2016 as autoridades francesas para a presença em França de Hicham El Hanafi, marroquino que morava em Portugal desde 2013 em Aveiro.



O resultado viria a aparecer meses depois, como conta a SÁBADO: em Novembro de 2016, cinco homens foram detidos em Estrasburgo por suspeitas de estarem a preparar um atentado terrorista na região de Paris. Dois deles, Yassine Boucheria e Hicham Makran, tinham recebido instruções de um responsável do autoproclamado Estado Islâmico, que estava na Síria, para obter um conjunto de metralhadoras e munições enterradas na floresta de Montmorency, a norte da capital francesa. No mesmo dia foi detido pelos mesmos motivos, mas em Marselha, Hicham el Hanafi, um marroquino que obteve asilo político em Portugal. Os três estão ainda detidos em França a aguardar julgamento enquanto que o parceiro de Hanafi, Abdesselam Tazi, irá ser julgado em Portugal por oito crimes relacionados com o terrorismo.



O magrebino chegou a Portugal em Setembro de 2013, no mesmo voo de Abdessalam Tazi, outro marroquino detido desde Março de 2017 na cadeia de alta segurança de Monsanto, em prisão preventiva, por ligações a jihadismo. De acordo com a PJ, SIS e SEF, Hicham El Hanafi e Tazi recrutavam jovens marroquinos residentes em Aveiro e Martim Moniz para o autoproclamado Estado Islâmico.