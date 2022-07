Testemunha de terrorismo ameaçada

Os irmãos Ameen foram proibidos pela Relação de comunicar a partir da cadeia depois de uma testemunha que os identificou como membros do Estado Islâmico ter sido ameaçada no Iraque.

Pelo menos uma das testemunhas que prestou depoimento para memória futura, contra os dois irmãos iraquianos presos em Portugal por suspeitas de pertencerem ao Estado Islâmico, foi ameaçada em casa, em Mossul, no Iraque, pouco depois de confirmar às autoridades que Yasir e Ammar Ameen fizeram parte do grupo terrorista. A informação consta de um acórdão do Tribunal da Relação, datado de março deste ano, a que a SÁBADO teve acesso, que proibiu os dois detidos no Estabelecimento Prisional de Monsanto de terem contactos telefónicos e por carta com o exterior.