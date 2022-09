Governo: o Spin de verão que soou mal

A silly season ficou marcada por alguns momentos infelizes no discurso do executivo. Do “é estrutural” ao “agora é que vai ser”, várias justificações geraram críticas. O que é que correu mal? O "mata-borrão" foi de férias, aponta um especialista.

A saída de Marta Temido fecha um ciclo pontuado por frases e gafes de ministros que suscitaram um coro de críticas da oposição, nas redes sociais e na opinião publicada. Alguns exemplos: o Parque Natural da Serra da Estrela vai ficar ainda melhor (Mariana Vieira da Silva); de acordo com o algoritmo, até se previa que ardesse mais 30% do que ardeu (Patrícia Gaspar); e o SNS tem problemas, mas muitos têm origem em decisões já dos anos 80 (esta da autoria da própria Temido). O verão, do ponto de vista da comunicação, não foi feliz para o spin do executivo – a forma de apresentar a sua narrativa. Correu mal? Os especialistas acham que sim.