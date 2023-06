Investigação SÁBADO. Rui Moreira votou projeto que salva parte do seu jardim arrendado

Presidente da Câmara do Porto votou projeto da Via Nun'Álvares e diz que o que fez não o favorece, mas pode arriscar perda de mandato. Não perca toda a história esta noite na CMTV, a seguir ao Grande Jornal.

A 11 de abril, a Câmara Câmara Municipal do Porto aprovou por unanimidade a delimitação das três unidades de execução que constituem a Unidade Operativa de Planeamento de Gestão [UOPG1] da futura Via Nun’Álvares e a sua passagem à discussão pública. Nesse momento, o presidente da autarquia, Rui Moreira, não escondeu a satisfação: "Está, então, aprovado por unanimidade o que também me agrada especialmente porque este é um projeto tão antigo que precisa mesmo de andar para a frente." É mesmo um projeto antigo, é até referido em documentos com mais de 100 anos, mas nunca avançou.





Esta vai ser uma avenida com cerca de 1,5 quilómetros para ligar a Praça do Império, na zona da Foz, à Avenida da Boavista. Estão previstas no atual projeto duas praças, a norte e a meio da via, dois parques urbanos e construção na envolvente, numa área total de 26 hectares. O que nunca se disse, nem durante nem após a reunião, é que o presidente da Câmara do Porto tem um interesse especial e direto neste projeto, ou como disse à, em conversa telefónica, "um desinteresse especial", já que a via Nun'Álvares desemboca na Avenida da Boavista, mesmo ao lado da moradia de Rui Moreira.