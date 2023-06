Investigação SÁBADO. Rui Moreira votou projeto que afeta a sua casa e o seu jardim

Autarca do Porto aprovou o projeto da Via Nun'Álvares, prevista há 100 anos. Em 2017, quando era apenas munícipe participou na discussão pública e admitia que obra o afetava. Agora pode arriscar a perda de mandato.

O executivo de Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, aprovou por unanimidade o avanço da via Nun’Álvares, uma estrada prevista há mais de 100 anos e que afeta o autarca diretamente, já que passa mesmo ao lado da sua casa. Já em 2007, quando era um simples munícipe, Rui Moreira participou na discussão pública do projeto, alegando que o traçado afetava a sua propriedade. A nova versão da proposta é mais benéfica para os interesses do atual presidente. Mas é o facto de Rui Moreira ter votado o avanço de uma proposta que o afeta que pode até levar à perda de mandato.