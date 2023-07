Investigação SÁBADO. As inconfidências de Susana Torres

A coach de Alta Performance trabalhou com muitos nomes sonantes do mundo do desporto, muitos deles agora visados durante as sessões que realiza online com clientes anónimos. Vários clientes apresentaram agora queixa e pedem devolução do dinheiro pago em programa de mentoria.

Susana Torres, a mentora que se tornou famosa por trabalhar com o futebolista Éder, no Euro de 2016, não devolveu o dinheiro a um grupo de clientes que se sentem lesados depois de terem frequentado o Mastermind, um dos programas mais caros da coach de Alta Performance. Várias sessões visionadas pelo Investigação SÁBADO confirmam que Susana Torres tinha prometido devolver o dinheiro, cerca de dez mil euros, a quem estivesse descontente, mas acabou por dar o dito por não dito. Este é o segundo episódio de uma investigação sobre a ex-mentora de Éder, mas antes fique com um pequeno resumo do programa anterior.







Sem outra alternativa, os lesados avançaram com uma queixa em tribunal e exigem a devolução do dinheiro e uma indemnização pelos prejuízos que foram causados.Além destes lesados, há também clientes que dizem que foram enganados no programa de Alta Performance no Desporto, que prometia 12 sessões com 12 atletas. O problema é que nem um apareceu. As sessões, terão servido para Susana Torres contar inconfidências sobre a vida pessoal de alguns dos jogadores e treinadores mais conhecidos do mundo do futebol.Hoje Susana Torres ganha centenas de milhares de euros com cursos de Alta Performance. Éder foi quem a tornou famosa e é por isso muitas vezes mencionado nas suas sessões. A coach gabou-se de ter tido acesso aos extratos bancários do jogador e numa das sessões chegou a contar que Éder entrou em transe na véspera de Portugal ganhar o campeonato europeu de futebol, dizendo mesmo estar convencida de que conseguiu influenciar Fernando Santos a escolhê-lo para jogar nesse dia.