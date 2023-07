Investigação SÁBADO. As inconfidências de Susana Torres sobre a vida de jogadores e treinadores

Pelo curriculum da coach de Alta Performance passaram nomes sonantes do mundo do desporto, muitos deles agora visados durante as sessões que realiza online com clientes anónimos. Para ver esta noite na CMTV a seguir ao Grande Jornal.

Vários clientes da coach de Alta Performance apresentaram queixa e pedem devolução do dinheiro pago em programa de mentoria. Durante as sessões que custam centenas de euros, Susana Torres não se coíbe de revelar aspetos da vida privada dos vários profissionais do futebol que seguiu enquanto mentora.





Sem qualquer pudor, a coach faz questão de contar as inconfidências da vida pessoal de quem a lançou para o estrelato. Numa das sessões visionadas pelae a falar para dezenas de pessoas, pode ouvir-se Susana Torres a contar episódios do seu processo com Éder, o autor do golo que deu o Campeonato da Europa a Portugal, em 2016.Não perca a segunda parte do, esta noite na CMTV, depois de na semana passada termos dado conta de que vários clientes da mentora se sentiram lesados nas formações que pagaram. Entretanto, no Tribunal Judicial da Comarca de Viana do Castelo deu entrada uma queixa de vários lesados contra Susana Torres, exigindo a devolução do dinheiro investido e uma indemnização pelos prejuízos causados. Também José Augusto Teixeira, o homem que representa a JAT CONSULTING, a única entidade oficialmente autorizada a usar a marca Mastermind em Portugal, irá avançar com uma queixa-crime contra Susana Torres, acusando-a de ter usurpado um programa sobre o qual não pagou direitos de autor.