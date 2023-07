Dylan, bolos e stand-up politics. Na estrada com Rui Rocha

Pela A2 a Sul, a voz de Bob Dylan rompia o silêncio no carro. Outra sobrepôs-se: “How does it feeeel?”, cantava Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal (IL), durante o refrão de Like a Rolling Stone, enquanto batia com a mão no tabliê como se se tratasse de um metrónomo. Afinal, lá ia a caminho do Algarve como uma pedra rolante, “longe de casa e ao desconhecido”, como canta Dylan, numa região onde a IL tem boas chances de crescer eleitoralmente. Nas expectativas internas do partido e da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa (ALDE), família liberal no Parlamento Europeu com quem Rocha se reuniu em maio, a IL deverá reforçar onde já elegeu – Lisboa, Porto, Braga e Setúbal – e espera estrear-se em Leiria, Aveiro e Faro.